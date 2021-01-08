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https://1prime.ru/transport/20210108/832762572.html
Boeing выплатит $2,5 миллиарда компенсации по делу проблемных 737 MAX
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Американская корпорация Boeing дала согласие ан выплату 2,5 миллиарда долларов в качестве компенсации по делу проблемных самолетов 737 MAX, пишет Reuters. Как уточняет агентство,... ПРАЙМ, 08.01.2021
boeing, авиация, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Американская корпорация Boeing дала согласие ан выплату 2,5 миллиарда долларов в качестве компенсации по делу проблемных самолетов 737 MAX, пишет Reuters.
Как уточняет агентство, Boeing выплатит министерству юстиции штраф в размере 244 миллиона долларов. Еще 1,77 миллиарда долларов пойдут на компенсации клиентам. 500 миллионов долларов — на компенсации в фонд жертв авиакатастроф.
Напомним, что осенью 2020 года модель Boeing 737 MAX была признана безопасной после доработки. Компания получила разрешение на использование этих бортов.
В конце декабря что перелеты на 737 MAX были возобновлены по всему миру. Хотя авиакомпания American Airlines, которая летает этими самолетами, предлагала своим пассажирам перебронировать вылет, если они не чувствуют себя в безопасности на этой модели.