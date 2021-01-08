МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Американская корпорация Boeing дала согласие ан выплату 2,5 миллиарда долларов в качестве компенсации по делу проблемных самолетов 737 MAX, пишет Reuters.

Как уточняет агентство, Boeing выплатит министерству юстиции штраф в размере 244 миллиона долларов. Еще 1,77 миллиарда долларов пойдут на компенсации клиентам. 500 миллионов долларов — на компенсации в фонд жертв авиакатастроф.

Напомним, что осенью 2020 года модель Boeing 737 MAX была признана безопасной после доработки. Компания получила разрешение на использование этих бортов.

В конце декабря что перелеты на 737 MAX были возобновлены по всему миру. Хотя авиакомпания American Airlines, которая летает этими самолетами, предлагала своим пассажирам перебронировать вылет, если они не чувствуют себя в безопасности на этой модели.