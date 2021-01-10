МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Вероятное место крушения самолета индонезийской авиакомпании обнаружено в Яванском море, водолазы сообщили об обломках на глубине 23 метров, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на командующего ВС Индонезии. В Boeing прокомментировали авиакатастрофу в Индонезии

"Мы получили сообщения от команды водолазов о том, что видимость в воде хорошая, что позволило обнаружить некоторые части самолета…Мы уверены, что именно тут разбился самолет", — заявил командующий ВС Индонезии Хади Тьяджанто.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа.