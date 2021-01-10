МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. В феврале-марте 2021 года цены на авиабилеты будут низкими, однако с апреля они стремительно вырастут, считает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" и эксперт в области авиации Олег Пантелеев.
"Полагаю, что в целом ценам падать уже некуда… Как говорится, дешевле — только бесплатно", — добавил Пантелеев.
Эксперт отмечает, что установившийся сегодня уровень цен на билеты не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, в связи с чем авиакомпании вынуждены компенсировать потери.
"Если говорить в целом, то сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки, либо всё же прекращать демпинг", — сказал РИА Новости Пантелеев.
При этом резервов для сокращения издержек у авиакомпаний практически не осталось, добавил он.
Специалист утверждает, что бесконечно существовать в нынешнем положении авиакомпании не смогут.
"Конечно, до тех пор, пока не начнутся банкротства российских авиакомпаний, предложение будет превышать спрос, и в феврале-марте (опять же, если не будет банкротств) мы можем увидеть низкие цены. Но с апреля будет рост и, полагаю, рост стремительный", — заключил Олег Пантелеев.
https://1prime.ru/transport/20210110/832772179.html