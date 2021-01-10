МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. В феврале-марте 2021 года цены на авиабилеты будут низкими, однако с апреля они стремительно вырастут, считает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" и эксперт в области авиации Олег Пантелеев.

"Полагаю, что в целом ценам падать уже некуда… Как говорится, дешевле — только бесплатно", — добавил Пантелеев.

Эксперт отмечает, что установившийся сегодня уровень цен на билеты не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, в связи с чем авиакомпании вынуждены компенсировать потери.

"Если говорить в целом, то сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки, либо всё же прекращать демпинг", — сказал РИА Новости Пантелеев. Эксперты дали прогноз, что ждет российский авиатранспорт в этом году

При этом резервов для сокращения издержек у авиакомпаний практически не осталось, добавил он.

Специалист утверждает, что бесконечно существовать в нынешнем положении авиакомпании не смогут.

"Конечно, до тех пор, пока не начнутся банкротства российских авиакомпаний, предложение будет превышать спрос, и в феврале-марте (опять же, если не будет банкротств) мы можем увидеть низкие цены. Но с апреля будет рост и, полагаю, рост стремительный", — заключил Олег Пантелеев.