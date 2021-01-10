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Спасатели обнаружили черные ящики упавшего индонезийского лайнера
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Спасатели обнаружили черные ящики потерпевшего крушение самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, сообщает агентство Франс Пресс. Ранее сообщалось, что вероятное место... ПРАЙМ, 10.01.2021
новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Спасатели обнаружили черные ящики потерпевшего крушение самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, сообщает агентство Франс Пресс.
Ранее сообщалось, что вероятное место крушения самолета индонезийской авиакомпании обнаружено в Яванском море, водолазы сообщили об обломках на глубине 23 метров.
Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте сообщил, что на борту были только граждане Индонезии.