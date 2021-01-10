МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Московский общественный транспорт продолжат обновлять в 2021 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Собянин назвал самую затратную по вложениям отрасль в Москве

"В этом году продолжим обновлять пассажирский парк. Это важная городская программа, которую нельзя останавливать даже во время финансовых сложностей", — написал он в воскресенье на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Собянин добавил, что на сегодняшний день автобусный парк Москвы обновлен на 100%, трамвайный — на 78%, а метро — на 63%. Поезда на Московских центральных диаметрах полностью заменили.

Кроме того, Собянин подчеркнул, что московский парк электробусов насчитывает уже 600 единиц, он стал крупнейшим в Европе.

"В 2021 году запланирована поставка: 337 вагонов метро, 109 трамваев, более 800 автобусов большой и особо большой вместимости по ранее заключенным контрактам, более 800 автобусов для обновления парка частных перевозчиков, работающих по госконтрактам, 400 электробусов", — написал Собянин.

Он подчеркнул, что через 10 лет весь парк столичного транспорта должен стать экологически чистым.