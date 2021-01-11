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Airbus на треть сократила поставки в 2020 году
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Европейская авиастроительная корпорация Airbus поставила в прошлом году заказчикам 566 самолетов, что примерно на 34% меньше показателя за 2019 год в 863 машины, говорится в... ПРАЙМ, 11.01.2021
пандемия, самолеты, airbus, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus поставила в прошлом году заказчикам 566 самолетов, что примерно на 34% меньше показателя за 2019 год в 863 машины, говорится в релизе компании.
"Airbus SE поставила 566 коммерческих самолета 87 заказчикам в 2020 году, что оказалось в рамках плана адаптации производства, принятого в апреле 2020 года в ответ на пандемию COVID-19", — говорится в релизе.
В то же время в декабре поставки достигли 89 — это максимальный месячный показатель за весь год и на 39% больше значения ноября в 64.
При этом за тот же год компания приняла заказы на поставку в общей сложности 268 самолетов, что практически в три раза меньше уровня 2019 года — 768 лайнеров.
Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.