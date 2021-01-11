МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Основой для консолидированного управления подключенных транспортных средств, которые будут идти по транспортным коридорам внутри России, планируется сделать Центральный пункт управления Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), говорится в сообщении госкомпании "Автодор". Проезд по ЦКАД в Подмосковье с 11 января станет платным

"Этот центр интеллектуальной транспортной системы был открыт 11 ноября 2020 года в Московской области. Сбор информации в едином узле позволит сэкономить на развертывании обособленных центров управления на других федеральных трассах, существенно сократит расходы при создании интеллектуально-транспортной инфраструктуры в России", — считает госкомпания.

Отмечается, что вслед за инновационной интеллектуально-транспортной системой (ИТС), реализованной на ЦКАД, развитие современных информационных систем на автотранспорте получит и северное направление транспортного коридора России – трасса А181 "Скандинавия", которая является самым коротким путем из Санкт-Петербурга до границы с Финляндией.

"Выбор данного полигона для испытания и создания транспортных информационных систем и контроля передвижения автотранспорта обусловлен сложными метеорологическими условиями северного направления и высокой интенсивностью движения транспорта", — поясняет "Автодор". "Автодор" разыграет последний участок на постройку трассы Москва-Казань

"На данный момент Федеральное дорожное агентство (ФДА, Росавтодор) ведет реконструкцию этой трассы. Для безопасности и комфорта автомобилистов идет расширение проезжей части, возведение путепроводов. Кроме этого, идет установка элементов ИТС – оборудования обработки и передачи телеметрической информации на основе технологий мобильного широкополосного доступа (МШБД)", — добавляет компания.

Предполагается, что это позволит в реальном времени вести динамическую обработку данных о движении транспорта, в том числе предиктивно определить возможные риски, которые могут возникнуть для автомобилистов, — ДТП или сломанная машина на дороге.