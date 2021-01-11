МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования на сети РЖД в 2020 году снизились на 42,1% по сравнению с предыдущим годом и составили 67,5 миллиона человек, сообщила компания. На сети РЖД начинают работать первые женщины — помощницы машинистов

РЖД ориентировались на прогноз по снижению в 2020 году перевозок пассажиров в поездах дальнего следовании на 30%, если не будет дополнительных ограничений из-за коронавируса, сообщал журналистам в ноябре замгендиректора компании Дмитрий Пегов.

По данным РЖД, в декабре 2020 года перевозки в дальнем следовании упали на 42,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 4,9 миллиона человек.

Пассажирооборот в дальнем следовании в 2020 году сократился на 46,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 53,3 миллиарда пассажиро-километров. В том числе в декабре пассажирооборот сократился на 46,4% — до 3,5 миллиарда пассажиро-километров. Госдума приняла закон о запрете перевозки более 200 сигарет в России

РЖД подготовили три сценария по пассажирским перевозкам в дальнем следовании на 2021 год с прогнозами снижения от 3,5% до 30% к уровню 2019 года в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Замгендиректора компании Дмитрий Пегов рассказывал, что оптимистичный сценарий предусматривает, что ситуация с коронавирусом нормализуется с начала 2021 года и будут возобновлены международные пассажирские перевозки. Тогда снижение перевозок к уровню 2019 года будет составлять 3,5%. Базовый сценарий предполагает снижение в районе 6,9%, пессимистичный — в районе 20-30%.

При этом Пегов не исключал, что в первом квартале 2021 года может быть снижение на 30-40%.

Перевозки пассажиров в пригородном сообщении на сети РЖД в 2020 году снизились на 25,8% по сравнению с предыдущим годом и составили 801,9 миллиона человек, сообщила компания.

В том числе в декабре перевозки в электричках в России сократились на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 66,3 миллиона человек. Пассажирские авиаперевозки в мире упали в ноябре на 70,3%

Пассажирооборот в пригородном сообщении в 2020 году составил 24,7 миллиарда пассажиро-километров (снижение на 28%), в том числе в декабре — почти 2 миллиарда пассажиро-километров (снижение на 29,9%).

Перевозки в пригородном сообщении составляют основную часть всех пассажирских перевозок на сети РЖД. Всего (пригородное сообщение и дальнее следование) за 2020 год перевозки пассажиров на сети РЖД сократились на 27,4% — до 869,4 миллиона человек. В декабре они составили 71,2 миллиона пассажиров (снижение на 28,9%).

Пассажирооборот в дальнем и пригородном сообщении в 2020 году снизился на 41,5% и составил 78 миллиардов пассажиро-километров, в декабре — на 41,5% — до 5,5 миллиарда пассажиро-километров.