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Объем грузоперевозок по Севморпути вырос до 33 миллионов тонн в 2020 году
Транспорт
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Объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) в 2020 году вырос до 33 миллионов тонн против 31,5 миллионов тонн годом ранее, сообщила госкорпорация "Росатом". "В 2020 году... ПРАЙМ, 11.01.2021
севморпуть, грузоперевозки, новости, экономика, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) в 2020 году вырос до 33 миллионов тонн против 31,5 миллионов тонн годом ранее, сообщила госкорпорация "Росатом".
"В 2020 году грузооборот по Северному морскому пути составил 32,97 миллиона тонн. Это почти на 1,5 миллиона тонн больше, чем в 2019 году, когда было перевезено 31,5 миллионов тонн", — отмечается в сообщении.
Целевой показатель федерального проекта "Северный морской путь" относительно объема грузоперевозок по Севморпути в 2020 году составлял 29 миллионов тонн. Цель проекта – развитие СМП и увеличение грузопотока по нему до 80 миллионов тонн в 2024 году.
"Росатом" является куратором проекта "Северный морской путь".