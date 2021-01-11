МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) в 2020 году вырос до 33 миллионов тонн против 31,5 миллионов тонн годом ранее, сообщила госкорпорация "Росатом". Пассажирские перевозки РЖД резко сократились в 2020 году

"В 2020 году грузооборот по Северному морскому пути составил 32,97 миллиона тонн. Это почти на 1,5 миллиона тонн больше, чем в 2019 году, когда было перевезено 31,5 миллионов тонн", — отмечается в сообщении.

Целевой показатель федерального проекта "Северный морской путь" относительно объема грузоперевозок по Севморпути в 2020 году составлял 29 миллионов тонн. Цель проекта – развитие СМП и увеличение грузопотока по нему до 80 миллионов тонн в 2024 году.

"Росатом" является куратором проекта "Северный морской путь".