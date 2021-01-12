МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 23.59 1 февраля 2021 года, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Эпидемиолог оценил риски распространения нового штамма COVID в России

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года", — говорится в сообщении.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года до 12 января 2021 года в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса COVID-19.

В середине декабря 2020 года стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.