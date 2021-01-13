МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков подтвердил, что уходит в отставку, сообщает газета "Коммерсант". Кабмин России вынужден будет уволить семь замминистра

"Господин Цветков подтвердил "Ъ" свой уход. Он отметил, что уходит по собственному желанию, "это не связано ни с новым руководством Минтранса, ни с реорганизацией государственного аппарата". Чиновник уточнил, что заявление написал в конце года, в ближайшее время оно должно быть подписано", — говорится в сообщении на сайте издания.

Отмечается, что должность замминистра транспорта может занять руководитель Росморречфлота Александр Пошивай. В свою очередь, на место Пошивая может прийти Андрей Лаврищев, который сейчас возглавляет "Росморпорт".

"По словам источников "Ъ", сейчас кандидатура господина Пошивая на место господина Цветкова уже согласована министром", — подчеркивается в сообщении.

Юрий Цветков занял совмещенную должность замминистра и главы Росморречфлота в 2018 году. В 2019 году должности были разделены, пост главы Росморречфлота занял Александр Пошивай.