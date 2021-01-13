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Замминистра транспорта подтвердил, что уходит в отставку
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков подтвердил, что уходит в отставку, сообщает газета "Коммерсант". "Господин Цветков подтвердил "Ъ" свой... ПРАЙМ, 13.01.2021
новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков подтвердил, что уходит в отставку, сообщает газета "Коммерсант".
"Господин Цветков подтвердил "Ъ" свой уход. Он отметил, что уходит по собственному желанию, "это не связано ни с новым руководством Минтранса, ни с реорганизацией государственного аппарата". Чиновник уточнил, что заявление написал в конце года, в ближайшее время оно должно быть подписано", — говорится в сообщении на сайте издания.
Отмечается, что должность замминистра транспорта может занять руководитель Росморречфлота Александр Пошивай. В свою очередь, на место Пошивая может прийти Андрей Лаврищев, который сейчас возглавляет "Росморпорт".
"По словам источников "Ъ", сейчас кандидатура господина Пошивая на место господина Цветкова уже согласована министром", — подчеркивается в сообщении.
Юрий Цветков занял совмещенную должность замминистра и главы Росморречфлота в 2018 году. В 2019 году должности были разделены, пост главы Росморречфлота занял Александр Пошивай.