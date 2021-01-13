МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. По рейтингу транспортной загруженности нидерландской компании TomTom, Москва восстановилась от последствий пандемии коронавируса быстрее, чем другие мировые столицы, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале. Собянин рассказал, как обновят общественный транспорт Москвы в 2021 году

"Нидерландская компания TomTom традиционно в начале года выпускает рейтинг транспортной загруженности мировых городов. Два факта за 2020 год: Москва восстановилась быстрее, чем другие мировые столицы, уровень загруженности дорог снизился, несмотря на рост числа автомобилей на дорогах", — говорится в сообщении.

Добавляется, что москвичи, как и жители многих других городов, стали больше ездить на машинах, — их количество, по данным ЦОДД, на дорогах выросло на 4%, это плюс 155 тысяч новых автомобилей. При этом уровень загруженности дорог, по оценкам TomTom, за год все равно снизился в годовом значении на 5%.

Как сообщает дептранс, сейчас сложно оценить другие данные из рейтинга TomTom, так как разные города принимали различные меры для борьбы с пандемией. В то время как в Европе почти весь год продолжаются ограничения, Москва почти полностью восстановилась, добавили в департаменте, а режим самоизоляции в столице продлился лишь с апреля до начала июня.

"На фоне мировых городов, уровень транспортных потоков в Московской агломерации восстановился достаточно быстро ввиду того, что Москва, как административный, финансовый и транспортный центр страны, должна была поддерживать свою жизнедеятельность и производственную активность, поэтому даже введение удаленного режима работы зачастую охватывало только часть работников во многих организациях", — приводятся в сообщении слова вице-президента TomTom по вопросам дорожного движения Ральфа-Петера Шефера.