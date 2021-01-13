МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 Airlines в начале марта откроет чартерные рейсы из Москвы в итальянские Бари, Ольбию и Пизу; перевозка на данных рейсах будет осуществляться тех категорий пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, сообщает перевозчик. Cyprus Airways возобновила рейсы между Кипром и Петербургом

"В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines открыла продажу на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в города Италии — Бари, Ольбию и Пизу. К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений", — говорится в сообщении.

Рейсы планируются к выполнению по следующему расписанию: по пятницам с 5 марта — Москва — Бари — Москва; по субботам с 6 марта — Москва — Ольбия — Москва; по воскресеньям с 7 марта — Москва — Пиза — Москва.