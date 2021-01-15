МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В Федеральный Закон РФ от 30 декабря 2020 года № 526-ФЗ были внесены изменения в 267 статью УК. Так, уже с 11 января текущего года предусмотрена ответственность за преднамеренную блокировку объектов транспорта.

К тому же устанавливается ответственность за воспрепятствование передвижению ТС и физических лиц, двигающихся на дорогах общего пользования.

Такое воспрепятствование подпадает под уголовную ответственность, если оно угрожало жизни или здоровью физического лица, а также могло привести к уничтожению или порче имущества.

Изменения коснулись и квалифицированных составов.

Так, ответственность устанавливается в зависимости от последствий, которые могут выражаться в объеме вреда, нанесенного здоровью физического лица, а также величине причиненного ущерба.

Статья затрагивает следующие виды противоправных деяний:

— препятствие движению ТС и физических лиц;

— порча или полное уничтожение ТС;

— порча или полное уничтожение транспортных сообщений;

— порча или полное уничтожение сигнализирующих механизмов или объектов, обеспечивающих связь;

— преднамеренная блокировка транспортных путей, а также объектов инфраструктуры.

Что касается наказаний, то они, в зависимости от тяжести содеянного, могут иметь вид штрафа, обязательной либо принудительной работы и лишения свободы.

Штраф устанавливается в пределах 100-300 тысяч рублей. Кроме этого, штрафные санкции могут быть в размере зарплаты осужденного за 1-2 года.

Продолжительность обязательных работ может составлять до 240 часов, а принудительных — до 1 года. Что касается лишения свободы, то оно может быть максимум 1 год.

Выбор того или иного вида наказания будет зависеть от тяжести содеянного, а также наличия либо отсутствия смягчающих или отягчающих обстоятельств.

Если действия повлекли нанесение здоровью физического лица легкого вреда (по неосторожности), то может быть применено наказание в виде штрафных санкций в размере 200-500 тыс. руб.

Еще материальное наказание может быть установлено в размере дохода виновного лица за период от 2 до 2,5 лет.

Предусматриваются в таком случае и обязательные работы (до 300 ч), либо принудительные (до 2 лет). Также возможно и на 2 года лишения свободы.

За нанесение здоровью физического лица вреда средней степени (по неосторожности) предполагается материальное наказание в размере 300-600 тысяч рублей или же в объеме зарплаты виновного за период от 2,5 до 3 лет. Помимо этого, судом могут быть назначены обязательные работы (максимум — 400 часов). Принудительные — до 3 лет. Лишение свободы — до 3 лет.

При нанесении тяжкого вреда здоровью или причинении крупного ущерба (больше 1 миллиона рублей) предусмотрены более суровые сроки наказания. Штрафные санкции составят 400-700 тысяч рублей или в пределах дохода виновного лица за срок от 3 до 4 лет.

Продолжительность обязательных работ может составить 450 часов, а принудительных — до 4 лет. Предусмотрена возможность лишения свободы на период до 4 лет.

Действие, приведшее к гибели физического лица, наказывается лишением свободы на период до 8 лет. При гибели 2-х и более граждан — до 10 лет.