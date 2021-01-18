МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2020 году снизился на 46% по сравнению с 2019 годом, до 69,2 миллиона человек; "Аэрофлот", снизивший перевозки на 61%, остался крупнейшим перевозчиком в России, следует из оперативных данных Росавиации. Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

"По оперативным данным, с января по декабрь 2020 года российские перевозчики обслужили 69,17 миллиона пассажиров, что на 46% меньше чем годом ранее… По предварительным итогам за 12 месяцев прошлого года, авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 14,6 миллиона пассажиров (-61% по сравнению с 2019 годом)", — говорится в сообщении.

"Победа" в 2020 году снизила пассажиропоток на 12%, до 9,1 миллиона пассажиров, "Россия" — на 51%, до 5,7 миллиона пассажиров, "Уральские авиалинии" — на 41%, до 5,6 миллиона пассажиров. S7 снизила перевозки на 31%, до 12,3 миллиона пассажиров (Росавиация напоминает, что при сравнении показателей группы S7 Airlines следует учитывать, что в декабре 2019 года был завершен процесс объединения авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус", выполнявших полеты под единым брендом S7 Airlines). Пассажирооборот за 12 месяцев достиг отметки в 153,43 миллиарда пассажирокилометров, что на 52% меньше, чем в прошлом году.

В декабре 2020 года российские авиакомпании перевезли более 5 миллионов пассажиров, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 43%. Пассажирооборот составил 10 миллиардов пассажирокилометров, что на 56% меньше показателя декабря 2019 года. Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты с апреля

Услугами "Аэрофлота" в декабре 2020 года воспользовались 1,02 миллиона пассажиров, объем авиаперевозок компании сократился к аналогичному периоду прошлого года на 63%. "Победа" обслужила 856,8 тысячи пассажиров (-4% к декабрю 2019 года), "Россия" — 324,8 тысячи пассажиров (-43%), "Уральские авиалинии" — 287,3 тысячи пассажиров (-56%).

S7 в декабре перевезла 1,12 миллиона пассажиров, что на 14% меньше, чем в декабре прошлого года.

Таким образом, в декабре S7 осталась лидером по количеству перевезенных за месяц пассажиров, однако за весь 2020 год наибольший пассажиропоток — у "Аэрофлота".