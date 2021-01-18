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Самолет в ходе испытаний выкатился за пределы ВПП в "Жуковском"
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Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в подмосковном аэропорту "Жуковский" в ходе испытаний, пострадавших нет, причины инцидента выясняются, сообщил РИА Новости представитель... ПРАЙМ, 18.01.2021
аэропорт, жуковский, авиация, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в подмосковном аэропорту "Жуковский" в ходе испытаний, пострадавших нет, причины инцидента выясняются, сообщил РИА Новости представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"В ходе испытаний на прерванный полет с применением экстренного торможения и имитацией отказа одного двигателя МС-21-300 выкатился за пределы ВПП. Экипаж не пострадал. Видимых повреждений не обнаружено. Отказа систем не зафиксировано. Причины инцидента выясняются", — сказал собеседник агентства.
Представитель "Жуковского" отметил, что "речь идёт о происшествии в рамках испытательной работы", на работу аэропорта оно не повлияло.
"К деятельности аэропорта событие отношения не имеет и не влияет на его работу — изменений в расписании не планируется", — сказал он РИА Новости.