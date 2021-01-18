МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в подмосковном аэропорту "Жуковский" в ходе испытаний, пострадавших нет, причины инцидента выясняются, сообщил РИА Новости представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"В ходе испытаний на прерванный полет с применением экстренного торможения и имитацией отказа одного двигателя МС-21-300 выкатился за пределы ВПП. Экипаж не пострадал. Видимых повреждений не обнаружено. Отказа систем не зафиксировано. Причины инцидента выясняются", — сказал собеседник агентства.

Представитель "Жуковского" отметил, что "речь идёт о происшествии в рамках испытательной работы", на работу аэропорта оно не повлияло.

"К деятельности аэропорта событие отношения не имеет и не влияет на его работу — изменений в расписании не планируется", — сказал он РИА Новости.