МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. В России планируется создать новые авиакомпании-лоукостеры, сообщают "Известия". Российская авиакомпания занялась "полетами в никуда"

Они могут базироваться в аэропортах Жуковского, Челябинска и Калининграда. Поручение проработать этот вопрос дал министр транспорта Виталий Савельев, а руководитель Росавиации Александр Нерадько попросил авиакомпании подготовить предложения и наработки.

Авиаперевозчики выступят с докладами 20 января на совещании в Росавиации, на которое также пригласили Сбербанк. Эксперты говорят, что в России уже многие авиакомпании работают по лоукост-модели. Поэтому нужно заниматься не созданием новых, а формированием благоприятных условий для уже существующих.

К участию в мероприятии приглашены S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Utair, Red Wings, "Азимут" и "Ямал". Авиакомпании группы "Аэрофлот" не приглашены, потому что в ее состав входит низкобюджетный перевозчик "Победа".

На совещании планируется обсудить целесообразность создания новых авиакомпаний, специализирующихся на низкотарифных перевозках, или формирования соответствующего сегмента на базе действующих. Также запланировано обсуждение необходимых мероприятий для создания режима благоприятствования для оперирования лоукостеров, следует из повестки мероприятия.

По оценкам отраслевого информационного портала CAPA — Centre for Aviation, доля низкобюджетных авиакомпаний на мировом рынке в 2019 году составила 32,9%. В России же на долю единственного низкобюджетного перевозчика "Победа" по итогам 2019 года приходилось 8%, а в 2020 году — 13%.