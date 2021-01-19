МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Хельсинки (Финляндия) с 28 января, сообщает авиакомпания. Власти Финляндии опровергли информацию об открытии страны для туризма

Уточняется, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.

"Аэрофлот" напоминает, что при планировании поездки необходимо ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну назначения.

Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января.