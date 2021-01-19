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"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Финляндию
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"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Хельсинки (Финляндия) с 28 января, сообщает авиакомпания. Уточняется, что по мере восстановления международного воздушного сообщения... ПРАЙМ, 19.01.2021
пандемия, авиакомпания, аэрофлот, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Хельсинки (Финляндия) с 28 января, сообщает авиакомпания.
Уточняется, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.
"Аэрофлот" напоминает, что при планировании поездки необходимо ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну назначения.
Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января.