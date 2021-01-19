МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Стюардесса крупнейшего в мире чартерного перевозчика — авиакомпании TUI Хувайда Максвелл дала несколько советов по комфортному полету в маске в период пандемии коронавируса. Ее советы публикует Mirror.

В первую очередь она советует всем пассажирам использовать тканевые защитные средства на длительных перелетах. Их необходимо менять каждые три-четыре часа во время полета.

Также стюардесса призналась, что свою личную маску она всегда стирает с кондиционером для белья. Это необходимо для того, чтобы от маски исходил приятный запах. Она уточнила, что на работе им приходится надевать хирургические маски, их также необходимо постоянно менять.

По словам Максвелл, членам экипажа сейчас приходится разговаривать громче и четче. Это необходимо, потому что через защитные средства на лице звук проходит хуже.

Сейчас также стюардессы стараются использовать язык тела и учатся "улыбаться глазами".

Авиакомпания TUI Airways Limited была образована осенью 2008 года путем слияния и последующего ребрендинга двух британских перевозчиков — Thomsonfly и First Choice Airways. Сейчас это крупнейшая в мире чартерная авиакомпания. Она осуществляет регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Великобритании в аэропорты Европы, Африки, Азии и Северной Америки.