МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Немецкая Audi AG и китайская FAW подписали соглашение относительно запуска совместного проекта по производству электромобилей. Об этом сообщается на сайте Audi. Таким образом, у Tesla появился еще один крупный конкурент. Известный финансист сравнил рост акций Tesla с "ипотечным пузырем"

По информации сайта, выпуск электрокаров начнется в 2024 году на автозаводе в китайском городе Чанчуне. Строительство завода оценивается более чем в 30 миллиардов юаней (4,62 миллиарда долларов). На сегодняшний день Audi поставил на китайский рынок около семи миллионов автомобилей. Совместное предприятие FAW-Audi в 2020 году реализовало в материковой части Китая более 726 тысяч машин, что стало рекордным показателем за 30 лет работы Audi на китайском рынке.

Ранее китайский производитель электромобилей Xpeng Motors анонсировал новую функцию автономного вождения электромобилей. С помощью этого он решил бросить вызов конкурентам, таким как Tesla. Функция позволит электромобилям автоматически менять полосу движения, ускоряться или замедляться, а также обгонять автомобили и выезжать на шоссе. Поставки седана Xpeng P7, прямого конкурента Tesla Model 3, начались в июне прошлого года.