МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. В России обсуждают возможность уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20%. С такой инициативой выступил "Аэрофлот", сообщают "Известия" со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях. В России могут создать новые бюджетные авиакомпании

Перевозчик предложил Минтрансу внести изменения в Федеральные авиационные правила и сократить размеры провозимого багажа с 203 до 158 см по сумме трех измерений, говорят собеседники издания. Благодаря этому перевозчики смогут увеличить свои доходы, полагают участники рынка.

В Минтрансе подтвердили факт обсуждения изменений, но отметили, что вопрос требует дополнительной проработки со всеми участниками рынка. Росавиация уже увидела в этой инициативе социально-негативные риски. А в "Общероссийском объединении пассажиров" спрогнозировали большое количество конфликтных ситуаций.