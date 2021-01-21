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2021
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Доходы авиакомпаний могут увеличиться за счет клиентов
Транспорт
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В России обсуждают возможность уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20%. С такой инициативой выступил "Аэрофлот", сообщают "Известия" со ссылкой на два... ПРАЙМ, 21.01.2021
новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. В России обсуждают возможность уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20%. С такой инициативой выступил "Аэрофлот", сообщают "Известия" со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях.
Перевозчик предложил Минтрансу внести изменения в Федеральные авиационные правила и сократить размеры провозимого багажа с 203 до 158 см по сумме трех измерений, говорят собеседники издания. Благодаря этому перевозчики смогут увеличить свои доходы, полагают участники рынка.
В Минтрансе подтвердили факт обсуждения изменений, но отметили, что вопрос требует дополнительной проработки со всеми участниками рынка. Росавиация уже увидела в этой инициативе социально-негативные риски. А в "Общероссийском объединении пассажиров" спрогнозировали большое количество конфликтных ситуаций.