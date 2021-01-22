МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. РЖД при восстановлении пассажирских перевозок с другими странами готовы соблюдать все необходимые нормы обеспечения безопасности пассажиров в период пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Международные железнодорожные пассажирские перевозки были остановлены весной 2020 года из-за ситуации с коронавирусом. Пока восстановлен только один поезд – в сообщении с Абхазией. Помощница главы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина 20 января сообщила, что утверждены рекомендации для пассажирских железнодорожных перевозок в период пандемии. Документ содержит предложения по организации работы на железнодорожных составах и вокзалах, включая проведение организационных и профилактических мероприятий. Участники спешно покидают "Северный поток 2", чем это грозит

"Безопасность и комфорт пассажиров в пути следования — приоритет работы холдинга РЖД. Сегодня в поездах дальнего следования и на вокзалах мы соблюдаем все предписания санитарных врачей, министерств здравоохранения и транспорта. В случае восстановления пассажирских перевозок с другими странами, в международных поездах также будут соблюдаться все предписанные нормы обеспечения безопасности пассажиров в период пандемии", — сообщили в компании.

АНТИКОВИДНЫЕ МЕРЫ

Малкина уточняла, что рекомендуется организовать температурный входной контроль, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, организовать обработку рук антисептиком, соблюдать принципы социального дистанцирования и разделения потоков движения пассажиров.

Помощница главы ЕЭК добавляла, что конкретные решения о возобновлении транспортного сообщения между странами ЕАЭС должны приниматься на национальном уровне, а комиссия со своей стороны только предлагает критерии, при выполнении которых сообщение может быть возобновлено.

В РЖД РИА Новости напомнили, что в настоящее время в соответствии с действующими рекомендациями санитарных врачей, вагоны поездов проходят тщательную дезинфекцию в депо. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Специальную дезинфекцию проходят все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки. Зачем "роняют" доллар. Мир на грани глобальных валютных войн

Также на регулярной основе проводится проветривание и уборка с использованием специальных дезинфицирующих средств всех помещений вокзальных комплексов и станций. Чтобы избежать соприкосновения с контактными поверхностями для личных вещей пассажиров на пунктах досмотра предусмотрены одноразовые пакеты. Ещё на территории вокзальных комплексов установлены диспенсеры со специальными антисептическими составами для обработки рук.

О необходимости соблюдать социальную дистанцию информируют специальные указатели, памятки, а напольная разметка помогает отмерить безопасное расстояние. В залах ожиданиях также размещены наклейки с рекомендациями по рассадке пассажиров. РЖД организовали на вокзальных комплексах разделение пассажиропотоков прибывающих и отправляющихся граждан.

Индивидуальные средства защиты — маски и перчатки — продаются на всех российских вокзалах и станциях (вендинговые аппараты, аптеки, магазины розничной торговли и пригородные железнодорожные кассы), а также у проводников поездов дальнего следования. Китай может стать победителем в "нефтяной войне"

Для измерения температуры тела пассажиров в пути во всех поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных инфракрасных термометров.

"Если кто-то из пассажиров в пути почувствует недомогание или у него будет повышена температура тела, на ближайшей станции к нему пригласят медицинских работников. До прибытия врачей поездная бригада будет соблюдать все инструкции и меры предосторожности согласно установленному регламенту", — рассказали в РЖД.