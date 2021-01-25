МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") запустил платную услугу Extraseat, которая дает пассажиру возможность использовать соседнее кресло в салоне самолета по своему усмотрению, сообщает пресс-служба авиакомпании. "Победа" 28 января возобновит рейсы в Словакию

"Лоукостер "Победа" запустил на официальном сайте услугу Extraseat для комфортного перелета. Услуга дает возможность клиентам использовать соседнее кресло в салоне самолета по своему усмотрению – оставить свободным для личного комфорта или разместить на нем дополнительную ручную кладь, не превышающую габаритами 38х40х110 см и весом до 32 кг", — говорится в сообщении.

Представитель перевозчика уточнила, что у услуги нет фиксированной стоимости.

"Как и при покупке билета, она рассчитывается автоматически с учетом загрузки рейса и даты покупки билета относительно вылета, и может начинаться от 499 рублей", — отметила она.

"Мы стали получать от клиентов больше обращений с просьбой разрешить забронировать соседнее кресло. Кто-то хочет лететь без соседа, кто-то решил использовать кресло для ребенка до 2 лет, который может лететь бесплатно на коленях родителя, а кому-то необходимо провезти в салоне ручную кладь, требующую особого бережного отношения. Например, музыкальный инструмент или произведение искусства, или фото и видеоаппаратура. Теперь прямо на нашем сайте клиент может самостоятельно забронировать соседнее кресло для своего перелета", — приводятся в сообщении слова гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова.