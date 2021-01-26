МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Страны Балтии предупредили партнеров по Евросоюзу, что ратификация национальных планов может затянуться. Это, пишет Sputnik Латвия, создаст проблему в распределении финансовых потоков на борьбу с пандемией коронавируса для всего ЕС.

Прибалтийские государства — Эстония, Латвия и Литва — могут затянуть ратификацию нацпланов восстановления экономик после пандемии, если Евросоюз не отдаст им обещанные 1,4 миллиарда евро на строительство высокоскоростной железной дороги Rail Baltica.

Как следует из семилетнего бюджета ЕС (на 2021-2027 годы), на железную дорогу предусмотрена именно эта сумма.

При этом выделение денег на этот проект требует согласия Европарламента. "Это отдельная часть еще продолжающихся переговоров в рамках так называемой программы финансирования транспортной инфраструктуры "Соединяющая Европа" объемом 28,4 миллиарда евро", — пишет издание.

В Европарламенте против того, чтобы в бюджете деньги были зарезервированы под конкретные проекты либо для конкретной группы стран. Также, следует из правил, распределение финансовых потоков в рамках "Соединяющей Европы" происходит на конкурсной основе.

В свою очередь Прибалтика считает, что Европарламент не может отменить предыдущее соглашение на 1,4 миллиарда евро.

"В этой связи премьеры Латвии Кришьянис Кариньш и Эстонии Юри Ратас, а также президент Литвы Гитанас Науседа написали письмо премьер-министру Португалии Антониу Коште. В этом письме они попросили обеспечить выделение средств, поскольку это позволит трем странам ратифицировать так называемые национальные планы восстановления экономик гладко и без проблем", — отмечает издание.

Из-за того, что Прибалтика тянет с ратификацией своих планов, может застопориться весь проект выделения финансовой помощи странам Евросоюза на борьбу с последствиями пандемии.

Rail Baltica — железнодорожный проект, который может соединить страны Балтии с Западной Европой. Она будет проложена через Берлин, Варшаву, Вильнюс, Каунас, Ригу и Таллин. Финляндия отказалась участвовать в этом проекте. Планируется, что дорога будет запущена в 2026 году. Всего на этот проект нужно 5,8 миллиарда евро.