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"Аэрофлот" уведомил об ограничениях при въезде в Израиль и Иран
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"Аэрофлот" уведомил пассажиров об ограничениях при въезде в Израиль и Иран: аэропорт Тель-Авива закрыт для всех пассажирских рейсов до 31 января, а Иран до 18 февраля продлил... ПРАЙМ, 26.01.2021
авиасообщение, израиль, иран, пандемия, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. "Аэрофлот" уведомил пассажиров об ограничениях при въезде в Израиль и Иран: аэропорт Тель-Авива закрыт для всех пассажирских рейсов до 31 января, а Иран до 18 февраля продлил запрет на въезд пассажиров из Великобритании, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" уведомляет пассажиров, планирующих вылеты в Израиль и Иран, о временных ограничениях властей стран назначения. Решением правительства Израиля до 31 января международный аэропорт имени Бен-Гуриона (Тель-Авив) закрыт для всех пассажирских рейсов", — говорится в сообщении.
Авиакомпания также отмечает, что организация гражданской авиации Ирана до 18 февраля продлила запрет на въезд пассажиров, прибывающих с территории Великобритании как прямыми, так и транзитными рейсами.
"Настоятельно рекомендуем пассажирам при планировании путешествий внимательно ознакомиться с полными правилами въезда в страну вылета. Действующие требования к справкам, документам, а также необходимым медицинским тестам, опубликованы в специальном разделе на сайте "Аэрофлота", — сообщает перевозчик.
Россия на данный момент не возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Израилем и Ираном.