МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. "Аэрофлот" уведомил пассажиров об ограничениях при въезде в Израиль и Иран: аэропорт Тель-Авива закрыт для всех пассажирских рейсов до 31 января, а Иран до 18 февраля продлил запрет на въезд пассажиров из Великобритании, сообщает пресс-служба перевозчика. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" упал на 50% в 2020 году

"Аэрофлот" уведомляет пассажиров, планирующих вылеты в Израиль и Иран, о временных ограничениях властей стран назначения. Решением правительства Израиля до 31 января международный аэропорт имени Бен-Гуриона (Тель-Авив) закрыт для всех пассажирских рейсов", — говорится в сообщении.

Авиакомпания также отмечает, что организация гражданской авиации Ирана до 18 февраля продлила запрет на въезд пассажиров, прибывающих с территории Великобритании как прямыми, так и транзитными рейсами.

"Настоятельно рекомендуем пассажирам при планировании путешествий внимательно ознакомиться с полными правилами въезда в страну вылета. Действующие требования к справкам, документам, а также необходимым медицинским тестам, опубликованы в специальном разделе на сайте "Аэрофлота", — сообщает перевозчик.

Россия на данный момент не возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Израилем и Ираном.