МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2020 году снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46%, до 69,2 миллиона человек, следует из уточнённых данных Росавиации. Доходы авиакомпаний могут увеличиться за счет клиентов

Перевозки на международных линиях упали на 76,2%, до 13 миллионов пассажиров. Внутренние перевозки снизились на 23,1%, до 56,2 миллиона человек.

В декабре пассажиропоток отечественных авиакомпаний снизился по сравнению с декабрем предыдущего года на 42,5%, до 5 миллионов человек. Международные перевозки сократились на 85,1%, до 515,9 тысячи пассажиров, внутренние — на 15,1%, до 4,6 миллиона.