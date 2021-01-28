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2021
https://1prime.ru/transport/20210128/832913849.html
Пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам 2020 года рухнул на 46%
Транспорт
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Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2020 году снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46%, до 69,2 миллиона человек, следует из уточнённых данных... ПРАЙМ, 28.01.2021
перевозки пассажиров, авиация, россия, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2020 году снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46%, до 69,2 миллиона человек, следует из уточнённых данных Росавиации.
Перевозки на международных линиях упали на 76,2%, до 13 миллионов пассажиров. Внутренние перевозки снизились на 23,1%, до 56,2 миллиона человек.
В декабре пассажиропоток отечественных авиакомпаний снизился по сравнению с декабрем предыдущего года на 42,5%, до 5 миллионов человек. Международные перевозки сократились на 85,1%, до 515,9 тысячи пассажиров, внутренние — на 15,1%, до 4,6 миллиона.