2021-01-31T14:29:49+03:00
2021-01-31T14:29:49+03:00
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https://1prime.ru/transport/20210131/832931904.html
Дептранс назвал самые аварийные дороги Москвы
Транспорт
Новости
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Самой аварийной дорогой Москвы по итогам 2020 года стал МКАД. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, на кольцевой магистрали произошло 748 аварий с пострадавшими. Об... ПРАЙМ, 31.01.2021
авария, дороги, транспорт, новости, бизнес, транспорт, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Самой аварийной дорогой Москвы по итогам 2020 года стал МКАД. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, на кольцевой магистрали произошло 748 аварий с пострадавшими. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Дептранс.
Второе место в рейтинге со 167 серьезными ДТП заняло ТТК, третье — Калужское шоссе (110 аварий). Основной причиной всех этих аварий стало превышение скорости.
"Мы просим автомобилистов осознанно подходить к управлению автомобилем, — прокомментировал статистику заммэра Максим Ликсутов. — Езда на высокой скорости требует огромного опыта вождения от водителя. Если не уверены в безопасности маневра, не спешите давить на педаль газа. Только вместе мы сможем снизить количество аварий и погибших на дорогах".
Помимо этого, власти планируют провести противоаварийные мероприятия на самой скоростной магистрали — МКАД. Кольцо собираются полностью оснастить видеонаблюдением, обустроить аварийные "карманы", установить дополнительное освещение и усилить контроль за ремонтными работами.