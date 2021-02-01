МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В южных регионах страны, несмотря на в целом теплый климат, зимой возможны и снег, и заморозки. В таком случае летняя резина, рассчитанная на температуру от плюс пяти и выше, становится "дубовой" и теряет свои тормозные функции, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. Юрист рассказал о новых штрафах для автомобилистов с января

Сообщается, что с 1 июня МВД планирует ввести новый перечень нарушений, при которых запрещается пользоваться автомобилем. Одно из главных новшеств — запрет на использование летних шин зимой и зимних покрышек летом. Также нельзя пользоваться автомобилем, если зимние шины установлены не на всех колесах.

"Данный законопроект должен касаться всех регионов нашей страны, невзирая на климат. Дело в том, что заморозки в России бывают во всех регионах, даже если взять самый южный. Например, и в Сочи порой выпадает снег, а ночные температуры могут опускаться ниже нуля. Из-за езды на "лысой резине" происходит колоссальное количество аварий. Плюс, чем южнее регион, тем, как правило, наблюдается более жесткий темперамент по вождению транспортных средств, поэтому нужно быть вдвойне внимательнее", — отметил он.

Поэтому в южных регионах штраф за летние шины, на его взгляд, еще более актуален, чем в центральных или северных регионах России.

Он также указал, что летняя резина при относительно низких температурах (плюс 5 градусов и ниже) становится дубовой, то есть практически теряет свои тормозные функции. А зимняя резина, даже не шипованная, работает иначе: чем меньше градусов, тем она становится более мягкой, что является существенным плюсом, даже если снега нет.

Что касается сроков использования зимней резины в течение года, то, скорее всего, будут ориентироваться на сезонные "границы зимы". "Как правило, она длится до прихода устоявшегося тепла на территории России, а это, как мы знаем, с октября по апрель", — сказал Петропольский.