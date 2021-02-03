ЦЮРИХ, 3 фев — ПРАЙМ. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обсуждала с российскими властями проект, касающийся цифрового проездного для авиапассажиров IATA Travel Pass, российская сторона проявила к нему интерес, сообщили в пресс-службе IATA в ответ на запрос РИА Новости. IATA ухудшила прогноз по убыткам мировых авиакомпаний в 2020 году

В ноябре прошлого года Ассоциация сообщила, что приступила к завершающей стадии разработки международного проездного документа IATA Travel Pass, который призван способствовать возобновлению авиасообщения между странами в условиях коронавируса.

"Мы говорили с российскими властями по поводу IATA Travel Pass, и они выразили свою заинтересованность. Обсуждение продолжается", — заявили в пресс-службе IATA.

Ранее стало известно, что один из модулей IATA Travel Pass представляет собой приложение, которое позволяет пассажирам создать "цифровой паспорт", получить сертификаты тестирования и вакцинации и убедиться, что они подходят для их маршрута, а также поделиться сертификатами тестирования или вакцинации с авиакомпаниями и властями для облегчения путешествия.

Как сообщали ранее в ассоциации, запуск IATA Travel Pass запланирован на первый квартал 2021 года.