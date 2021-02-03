МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Темпы падения мировых пассажирских авиаперевозок в 2020 году составили рекордные для отрасли 65,9%, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Спрос на грузовые авиаперевозки в мире упал на рекордные 10,6%

Объем международных пассажирских авиаперевозок, по оценкам IATA, в 2020 году в годовом выражении упал на 75,6%, внутренних — на 48,8%. При этом в декабре 2020 года международные перевозки снизились на 85,3%, а внутренние — на 42,9%. Общий спад составил по итогам декабря 69,7%.

"Декабрьские данные подтверждают, что восстановление авиаперевозок находится на стадии стагнации. Пассажирооборот упал на 69,7% в годовом исчислении, что в целом соответствует снижению в ноябре и октябре. В 2020 году пассажиропоток в целом упал на 66% — это, безусловно, самый резкий спад в истории авиации", — говорится в сообщении.

По данным IATA в региональном разрезе, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показатель пассажирских авиаперевозок упал в 2020 году на 80,3%. Пассажирские авиаперевозки в Латинской Америке снизились на 71,8%, в Европе — на 73,7%, в Африке — на 69,8%, в Северной Америке — на 75,4% и в странах Ближнего Востока — на 72,9%. Названы самые дорогие авиа- и железнодорожные маршруты в январе

При этом организация отмечает, что, несмотря на резкое снижение пассажирооборота в четвертом квартале на фоне новой волны коронавируса, Россия в 2020 году оказалась наиболее устойчивым ключевым внутренним рынком (снижение пассажирооборота на 23,5% по сравнению с 2019 годом).

По данным Росавиации, объем пассажирских авиаперевозок в России в 2020 году упал на 52,5% в годовом выражении. В том числе, объем международных пассажирских авиаперевозок компаниями РФ снизился на 74,2%, внутренних — на 22,3%.