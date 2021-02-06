МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Двигатель представляет собой наиболее сложный узел любого транспортного средства, поэтому затраты на его ремонт, как правило, составляют десятки, а иногда и сотни тысяч рублей. Сайт Autonews.ru со ссылкой на своих экспертов рассказал о "типичных" ошибках водителей, которые способны "погубить" мотор. Эксперт высказался о последствиях ужесточения правил тюнинга авто

Первая ошибка состоит в том, что многие водители пренебрегают обкаткой нового автомобиля, специально "раскручивая" мотор до предельных значений ещё на первой тысяче километров пробега. В итоге это может стать причиной преждевременной поломки поршневой группы, а иногда — необходимости в капремонте или замене силового агрегата полностью.

К печальным последствиям может привести и отсутствие прогрева двигателя: то есть ситуации, когда водитель сразу после пуска мотора начинает движение. В этом случае на ключевых элементах (свечах зажигания, стенках цилиндров, поршнях) образуется нагар, который постепенно "убивает" ДВС.

Помимо этого, типичной ошибкой многих водителей является неправильный уход за радиатором, а точнее — его отсутствие. Требуется регулярная замена антифриза, а также чистка от различных загрязнений, иначе двигатель будет перегреваться, а впоследствии выйдет из строя. Названы фразы, которые лучше не говорить при продаже авто

Навредить мотору можно и присадками. Как правило, подобное может произойти, если автолюбитель не изучает особенности самих присадок, а также не обращается к инструкции по эксплуатации своей машины, заливая в топливный бак "все подряд". Такой подход приведет к появлению нагара в цилиндрах, "забивке" системы топливоподачи и разрушению катализаторов.