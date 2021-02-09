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https://1prime.ru/transport/20210209/833001559.html
Ведущие российские авиакомпании отказались от создания лоукостеров
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Ведущие авиакомпании РФ пока отказались от идеи создания лоукостеров, заявил глава Росавиации Александр Нерадько в ходе национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации... ПРАЙМ, 09.02.2021
лоукостер, российские авиакомпании, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Ведущие авиакомпании РФ пока отказались от идеи создания лоукостеров, заявил глава Росавиации Александр Нерадько в ходе национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS.
"Наши ведущие авиакомпании изучали этот вопрос и пока отказались от модели развития лоукостеров. Но уверен, как только объемы перевозок начнут расти… мы обязательно вернемся к этой идее. Я думаю, что у потенциальных инвесторов, у которых есть серьезные капиталы, появятся интересы к формированию лоукостеров", — сказал Нерадько.