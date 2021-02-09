МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Ведущие авиакомпании РФ пока отказались от идеи создания лоукостеров, заявил глава Росавиации Александр Нерадько в ходе национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

"Наши ведущие авиакомпании изучали этот вопрос и пока отказались от модели развития лоукостеров. Но уверен, как только объемы перевозок начнут расти… мы обязательно вернемся к этой идее. Я думаю, что у потенциальных инвесторов, у которых есть серьезные капиталы, появятся интересы к формированию лоукостеров", — сказал Нерадько.