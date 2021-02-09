2021-02-09T14:17:13+03:00
2021-02-09T14:17:13+03:00
2021-02-09T14:17:13+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210209/833003489.html
Минтранс ожидает роста пассажиропотока российских авиакомпаний на 52%
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минтранс РФ ожидает роста пассажиропотока российских авиакомпаний в 2021 году на 52% по сравнению с 2020 годом — до 105 миллионов человек, сообщил журналистам замминистра... ПРАЙМ, 09.02.2021
авиаперевозки, минтранс рф, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83243/52/832435201.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83243/52/832435201.jpg
https://1prime.ru/images/83243/52/832435200.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83243/52/832435200.jpg
https://1prime.ru/images/83243/51/832435199.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83243/51/832435199.jpg
https://1prime.ru/transport/20210209/833001559.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Минтранс РФ ожидает роста пассажиропотока российских авиакомпаний в 2021 году на 52% по сравнению с 2020 годом — до 105 миллионов человек, сообщил журналистам замминистра транспорта Игорь Чалик.
"Общий (пассажиропоток в 2021 году — ред.) примерно 105 миллионов", — сказал Чалик в кулуарах национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS.
В 2020 году пассажиропоток российских авиакомпаний составил 69,2 миллиона человек. Таким образом, рост составит примерно 52%.