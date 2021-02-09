МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Минтранс РФ ожидает роста пассажиропотока российских авиакомпаний в 2021 году на 52% по сравнению с 2020 годом — до 105 миллионов человек, сообщил журналистам замминистра транспорта Игорь Чалик. Ведущие российские авиакомпании отказались от создания лоукостеров

"Общий (пассажиропоток в 2021 году — ред.) примерно 105 миллионов", — сказал Чалик в кулуарах национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

В 2020 году пассажиропоток российских авиакомпаний составил 69,2 миллиона человек. Таким образом, рост составит примерно 52%.