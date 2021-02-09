МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Алматы, Баку, Ереван, Дели и увеличивает частоту полетов в Нур-Султан, Минск, Каир, Бишкек, сообщает авиакомпания. Минтранс ожидает роста пассажиропотока российских авиакомпаний на 52%

"Аэрофлот" возобновляет регулярные полёты из Москвы в Алматы (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения) и Дели (Индия), а также увеличивает частоту полётов в Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Киргизия), Каир (Египет), Минск (Белоруссия)", — говорится в сообщении.

Кроме того, открываются рейсы из Санкт-Петербурга в Минск. Их с 14 февраля будет выполнять дочерняя авиакомпания "Россия" под коммерческим управлением "Аэрофлота" (под кодом SU) по воскресеньям. Частота полётов из Москвы в Минск увеличена до пяти раз в неделю. Рейсы будут по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Рейсы Москва — Алма-Ата будут выполняться с 12 февраля один раз в неделю по пятницам. Обратный рейс — по субботам. Также "Аэрофлот" с 10 февраля увеличивает частоту полётов в Нур-Султан. Рейсы по маршруту Москва — Нур-Султан будут дважды в неделю по средам и воскресеньям. Обратные полёты — по четвергам и воскресеньям. Ведущие российские авиакомпании отказались от создания лоукостеров

Рейсы Москва — Баку будут выполняться с 17 февраля по средам и воскресеньям. Обратные полёты — по понедельникам и четвергам. Рейсы Москва — Ереван будут выполняться с 15 февраля по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Обратные полёты — по понедельникам, воскресеньям и два рейса по четвергам.

Полеты Москва — Дели будут осуществляться с 12 февраля по пятницам и воскресеньям, обратные рейсы — по субботам и понедельникам. Кроме того, "Аэрофлот" увеличил частоту полётов в Бишкек до трёх раз в неделю. Рейсы по маршруту Москва — Бишкек выполняются по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Обратные полёты — по вторникам, пятницам и воскресеньям.