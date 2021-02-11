В США занимаются разработкой "летающего такси"
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Американская авиакомпания United Airlines планирует закупить у стартапа Archer, занимающегося разработкой электрических летательных аппаратов, до 200 "воздушных такси", которые позволят пассажирам добираться до аэропорта, минуя перегруженные трассы.
"Когда воздушное судно будет введено в эксплуатацию… United вместе с (авиакомпанией) Mesa Airlines закупит флот до 200 этих электрических летательных аппаратов, которыми будет управлять партнерская компания. Как ожидается, в течение следующих пяти лет они предоставят клиентам возможность быстро, экономично и с низким уровнем выброса углерода добираться до аэропортов базирования United и перемещаться в тесной городской среде", — говорится в заявлении United Airlines.
Компания отмечает, что летательные аппараты от Archer "сконструированы для использования электродвигателей и имеют потенциал для применения в качестве "воздушных такси". Они рассчитаны на то, чтобы преодолевать расстояния до 60 миль (96 километров) на скорости до 150 миль в час (241 километр в час). Предполагается, что будущие модели будут предназначены для более дальних поездок на более высокой скорости.
Как заявила компания Archer, сумма заказа от United Airlines составляет 1 миллиард долларов. Компания рассчитывает получить сертификат от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и начать производство "летающих такси" к 2023 году.
https://1prime.ru/transport/20210211/833021088.html