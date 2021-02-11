МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Американская авиакомпания United Airlines планирует закупить у стартапа Archer, занимающегося разработкой электрических летательных аппаратов, до 200 "воздушных такси", которые позволят пассажирам добираться до аэропорта, минуя перегруженные трассы. Ведущие российские авиакомпании отказались от создания лоукостеров

"Когда воздушное судно будет введено в эксплуатацию… United вместе с (авиакомпанией) Mesa Airlines закупит флот до 200 этих электрических летательных аппаратов, которыми будет управлять партнерская компания. Как ожидается, в течение следующих пяти лет они предоставят клиентам возможность быстро, экономично и с низким уровнем выброса углерода добираться до аэропортов базирования United и перемещаться в тесной городской среде", — говорится в заявлении United Airlines.

Компания отмечает, что летательные аппараты от Archer "сконструированы для использования электродвигателей и имеют потенциал для применения в качестве "воздушных такси". Они рассчитаны на то, чтобы преодолевать расстояния до 60 миль (96 километров) на скорости до 150 миль в час (241 километр в час). Предполагается, что будущие модели будут предназначены для более дальних поездок на более высокой скорости.

Как заявила компания Archer, сумма заказа от United Airlines составляет 1 миллиард долларов. Компания рассчитывает получить сертификат от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и начать производство "летающих такси" к 2023 году.