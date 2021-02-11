МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38%, до 5,5 миллиона человек; "Аэрофлот" сократил перевозки на 60%, сообщает Росавиация со ссылкой на свои оперативные данные.

"По оперативным данным, в январе 2021 российские перевозчики обслужили 5,5 миллиона пассажиров, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот снизился на 53% и составил 11,23 миллиарда пассажиро-километров", — говорится в сообщении.

Наибольшее количество пассажиров в январе перевезла S7: ее услугами воспользовались 1,91 миллиона пассажиров, что на 13% меньше объемов за аналогичный период 2020 года. "Аэрофлот" снизил перевозки на 60%, до 1,04 миллиона пассажиров. "Победа" обслужила 928 тысяч пассажиров и сохранила объем авиаперевозок на уровне января прошлого года.

Авиакомпания "Россия" снизила перевозки на 41%, до 406 тысяч пассажиров, "Уральские авиалинии" — на 31%, до 391 тысячи пассажиров.