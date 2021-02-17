МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский Минтранс предложил массово внедрять биометрию в аэропортах страны, пишет РБК со ссылкой на опубликованную программу цифровой трансформации ведомства.

Как следует из документа, уже к концу 2023 года биометрию для идентификации пассажиров, а также искусственный интеллект при обработке данных будут должны использовать 6% от всех российских аэропортов. Это необходимо "для упрощения транспортных процедур".

При финансирование этого проекта получит дополнительные средства, то 15% аэропортов будут к 2023 году могут оборудовать для такой работы.

На развитие этой системы из бюджета предполагается выделить 585,2 миллиона рублей.

Для "сценария развития" будет необходимо выделить еще 3,8 миллиарда рублей.

Всего же для реализации всей программы цифровой трансформации нужно вложить 8,7 миллиарда рублей. Еще 12,7 миллиарда рублей будет нужно привлечь в качестве дополнительного финансирования.