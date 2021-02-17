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S7 в апреле откроет регулярные рейсы Москва-Бодрум
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Российская авиакомпания S7 с 26 апреля начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы в турецкий Бодрум, сообщается в релизе компании. "S7 Airlines… с 26 апреля 2021 года начнет... ПРАЙМ, 17.02.2021
пандемия, авиакомпания, s7, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 с 26 апреля начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы в турецкий Бодрум, сообщается в релизе компании.
"S7 Airlines… с 26 апреля 2021 года начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Москвы в Бодрум (Турция). Авиабилеты на новый рейс уже в продаже", — говорится в релизе.
Рейсы будут осуществляться три раза в неделю – по понедельникам, средам и субботам. Вылет из аэропорта "Домодедово" в 12:20, прилет в аэропорт Бодрума в 16:25 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 17:20 и приземляется в Москве в 21:10. Время в полете составит около четырех часов. Полеты в Бодрум будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo.
Компания отмечает, что при уборке на всех рейсах S7 Airlines в обязательном порядке применяются моющие дезинфицирующие средства. Посадка в самолет осуществляется группами, на входе бортпроводники предлагают всем пассажирам бесплатные наборы с маской и перчатками.
Перелеты в Турцию доступны для всех путешественников из России при условии, что будут соблюдаться действующие в стране защитные меры на фоне пандемии коронавируса. Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте авиакомпании в разделе "Международные перелеты".