МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 с 26 апреля начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы в турецкий Бодрум, сообщается в релизе компании. Более 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

"S7 Airlines… с 26 апреля 2021 года начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Москвы в Бодрум (Турция). Авиабилеты на новый рейс уже в продаже", — говорится в релизе.

Рейсы будут осуществляться три раза в неделю – по понедельникам, средам и субботам. Вылет из аэропорта "Домодедово" в 12:20, прилет в аэропорт Бодрума в 16:25 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 17:20 и приземляется в Москве в 21:10. Время в полете составит около четырех часов. Полеты в Бодрум будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo.

Компания отмечает, что при уборке на всех рейсах S7 Airlines в обязательном порядке применяются моющие дезинфицирующие средства. Посадка в самолет осуществляется группами, на входе бортпроводники предлагают всем пассажирам бесплатные наборы с маской и перчатками.

Перелеты в Турцию доступны для всех путешественников из России при условии, что будут соблюдаться действующие в стране защитные меры на фоне пандемии коронавируса. Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте авиакомпании в разделе "Международные перелеты".