ТОКИО, 22 фев — ПРАЙМ. Министерство транспорта Японии дало указание авиакомпаниям приостановить использование для полетов авиалайнеров Boeing 777 в связи с ЧП в американском штате Колорадо. Эмираты возобновляют полеты Boeing 737 MAX

Ранее Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило об издании директивы о проверках ряда самолетов Boeing 777 после происшествия в американском Денвере, когда от лайнера отпала часть обшивки. Речь идет о Boeing 777 c двигателями Pratt & Whitney PW4000. Американская авиакомпания United Airlines после заявления FAA решила временно прекратить полеты 24 самолетов этой модели.

"В связи с имевшим место в США 21 февраля повреждением двигателя самолета Boeing 777 авиакомпании United Airlines, авиаперевозчикам нашей страны Japan Airlines (JAL) и ANA, которые используют воздушные суда с таким же типом двигателей, предписано приостановить эксплуатацию соответствующих самолетов до принятия мер, в случае их необходимости", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Ведомство напоминает, что 4 декабря прошлого года самолет Boeing 777 авиакомпании JAL был вынужден вернуться в аэропорт города Наха на Окинаве из-за неисправности двигателя. Авиакомпаниям дано указание провести тщательную проверку двигателей этого типа.

По данным министерства, в эксплуатации JAL имеется 13 самолетов, а авиакомпания ANA использует 19 самолетов с двигателями как у поврежденного в США Boeing 777.

Как передал телеканал NHK, обе авиакомпании Японии заменят их другими самолетами, чтобы распоряжение министерства транспорта не повлияло на авиаперевозки.