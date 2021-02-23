МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. В России следует пересмотреть условия, при которых на автомобиль распространяется налог на роскошь. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на слова главы Федерации автовладельцев России (ФАР) Максима Едрышова. По его мнению, машина должна стоить не менее пяти миллионов рублей, чтобы считаться предметом роскоши. Сейчас же налог распространяется на автомобили, стоимость которых больше трех миллионов рублей.

Едрышов считает, что "пора увеличивать планку с трех миллионов до четырех-пяти миллионов рублей. Тогда действительно можно будет говорить о том, что этот налог справедлив. Действительно, если посмотрим за последние три года на курс нашей национальной валюты, на стоимость автомобилей, то обнаружим, что все больше и больше машин подпадает (под налог)". По его мнению, если существующая планка останется в силе, то в ближайшие годы пара десятков популярных моделей могут оказаться в перечне попадающих под налог на роскошь.

Автоэксперт Вячеслав Субботин, в свою очередь, сказал, что с каждым годом у рядовых граждан будет все меньше шансов на автомобильном рынке.

"Автомобили массового класса остаются. Самые недорогие. Те, которые выходят у нас в 800 тысяч, миллион рублей. Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo седан, Skoda Rapid и Lada Vesta. Вот массовые автомобили. Нам предлагают на этом ездить", — отметил собеседник агентства.

Напомним, что 23 февраля стало известно о том, что в России расширят список автомобилей, попадающих под налог на роскошь. Как пишет "Агентство Бизнес Новостей", обновленный список уже увеличен на 12 машин, причем среди них будут и массовые модели. Сейчас налогом на роскошь облагаются транспортные средства, стоимость которых равна или превышает три миллиона долларов. Транспортный налог на машины от 3 до 5 млн рублей платятся по повышенному коэффициенту до тех пор, пока транспорту не исполнится три года. Всего в списке более 1,3 тысяч наименований.

Сообщается, что в разряд роскошных автомобилей из-за повышения цен могут попасть отдельные модели таких иномарок, как Skoda, Kia и Hyundai. Также в список могут попасть Kia Mohave и Toyota Fortuner, а также кроссоверы Hyundai Palisade и Jeep Compass.