ТБИЛИСИ, 24 фев — ПРАЙМ. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили расширил список стран, откуда граждане смогут въехать в республику воздушным путем лишь с документом, подтверждающим отрицательный результат ПЦР-тестирования на коронавирус, среди них — Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Белоруссия. S7 в апреле откроет регулярные рейсы Москва-Бодрум

Ранее в страну с документом о результатах ПЦР-теста могли въехать граждане стран ЕС, остальным иностранцам требовалось предоставить справку о прохождении полного курса вакцинации.

"В список тех стран, откуда граждане воздушным путем смогут въехать в Грузию с 1 марта с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, добавлены Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Белоруссия. На сухопутных границах на данном этапе оставляем существующий режим", — заявил премьер на брифинге.