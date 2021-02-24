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Грузия откроет границы для россиян с отрицательным ПЦР-тестом
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Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили расширил список стран, откуда граждане смогут въехать в республику воздушным путем лишь с документом, подтверждающим отрицательный результат... ПРАЙМ, 24.02.2021
открытие границ, пандемия, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ТБИЛИСИ, 24 фев — ПРАЙМ. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили расширил список стран, откуда граждане смогут въехать в республику воздушным путем лишь с документом, подтверждающим отрицательный результат ПЦР-тестирования на коронавирус, среди них — Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Белоруссия.
Ранее в страну с документом о результатах ПЦР-теста могли въехать граждане стран ЕС, остальным иностранцам требовалось предоставить справку о прохождении полного курса вакцинации.
"В список тех стран, откуда граждане воздушным путем смогут въехать в Грузию с 1 марта с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, добавлены Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Белоруссия. На сухопутных границах на данном этапе оставляем существующий режим", — заявил премьер на брифинге.