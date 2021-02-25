МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Столичная мэрия намерена установить в метрополитене мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения. Как пишет "Коммерсант", они будут уметь распознавать лица, отслеживать скопления людей на станциях и считать их.

Соответствующий тендер размещен на портале московских госзакупок.

"Власти Москвы потратят 932 млн руб. на покупку и установку 316 мультимедийных экранов с камерами, оснащенными функцией распознавания лиц, на 85 станциях Московского метрополитена", — отмечает издание.

При этом в "Московском метрополитене" опровергли данные о специальных функциях видеокамер.

Издание со ссылкой на техническую документацию тендера пишет, что "каждая из камер должна иметь автофокус, снимать в высоком разрешении <…> и поддерживать интеллектуальные модули <…> "детектирование лиц", подсчет людей и распознавание их скопления. Самый продвинутый функционал должен обеспечить «модуль определения поведения объектов".

При помощи такого оборудования будет возможно фиксировать "пересечение линии", "быстрое движение", "праздношатания".

При этом глава юридической практики "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян отметил, что такое оборудование в столичной подземке можно будет использовать для сбора маркетинговой информации в рекламных целях.