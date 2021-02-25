МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 в конце апреля откроет чартеры в Дубровник, Пулу и Катанию, в начале июня — в Неаполь, сообщает пресс-служба компании. Грузия откроет границы для россиян с отрицательным ПЦР-тестом

"В соответствии с разрешением Росавиации S7 Airlines открыла продажу на еженедельные рейсы из Москвы в города Хорватии (Дубровник, Пула) и Италии (Катания, Неаполь). К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений", — говорится в сообщении.

Рейсы планируются к выполнению по следующему расписанию: по вторникам с 20 апреля – Москва – Катания – Москва; по воскресеньям с 25 апреля – Москва – Пула – Москва; по понедельникам с 26 апреля – Москва – Дубровник – Москва; по понедельникам с 7 июня – Москва – Неаполь – Москва.

Компания отмечает, что перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство согласно правилам, ознакомиться с которыми можно на сайте перевозчика в разделе "Международные перелеты".

Приобрести авиабилеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.

"S7 Airlines оставляет за собой право не допустить к перелету пассажиров, которые не удовлетворяют обозначенным условиям перевозки", — отмечает компания.