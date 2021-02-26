МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" предложил ввести в стране "негарантированные" авиабилеты, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо авиакомпании на имя президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна. Россиян предупредили о рекордном подорожании цветов

Как прокомментировал представитель компании Михаил Демин в беседе с РИА Новости, в данный момент перевозчик не рассматривает инициативу о билетах на негарантированные перелеты, но такая идея прорабатывалась ранее, в период пандемии.

"В настоящий момент в актуальной повестке такая инициатива не рассматривается", — сказал Демин.

В письме авиакомпании к Тасуну описывается тариф с билетами, согласно которым перевозчик будет самостоятельно менять дату, рейс, маршрут перелета, а также класс обслуживания. Мнение пассажира в учет браться не будет.

Издание пишет, что такой тариф будет предполагать пассажирам компенсацию в размере до 30 тысяч рублей за неудобства. Но: не во всех случаях.

Например, пассажир не получит выплат, если авиакомпания не менее чем за две недели предупредит пассажира об изменениях условий перелета.

В "Аэрофлоте" считают, что использование таких тарифов даст перевозчикам на 2% снизить среднюю стоимость билетов.

По данным газеты, компания отправила Тасуну письмо еще 11 февраля.