МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот) намерен снизить цены на билеты больше, чем на 30%, предусмотренные в стратегии развития "Аэрофлота" до 2028 года, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Андрей Калмыков. Авиабилеты на юг дорожают даже в низкий сезон

"Победа" готова еще больше снизить стоимость авиабилетов. В стратегии она была заложена [ниже] на 30% по сравнению с 2019 годом. Я уверен, что она уже выполнена, потому что цены по сравнению с 2019 годом уже упали на 30%, мне кажется, даже больше. Но мы снизим еще. Я абсолютно уверен, у нас есть еще небольшие запасы по эффективности", — сказал Калмыков.

Совет директоров "Аэрофлота" летом прошлого года утвердил стратегию развития группы до 2028 года. Новая стратегия предполагает рост пассажиропотока на 30 миллионов человек и снижение цены в эконом-классе по России в пределах 30%. Количество воздушных судов в парке группы составит до 600 единиц, из которых 235 — отечественные.

Стратегия предусматривает усиление специализации авиакомпаний группы. "Аэрофлот" сосредоточит усилия на развитии дальнемагистральных перевозок. Лоукостер "Победа" обеспечит развитие бюджетных перевозок на уровне 55-65 миллионов пассажиров в год. Развитие лоукостера позволит снизить цены и добиться доступности перевозок для граждан РФ. Авиакомпания "Россия" сосредоточится на региональных перевозках внутри страны, социально значимых направлениях и эксплуатации отечественных воздушных судов.