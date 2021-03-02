МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. В России c апреля появится платный интернет на коротких авиарейсах. Такую услугу пассажирам предложит компания "Аэрофлот", сообщают "Известия". "Аэрофлот" опроверг введение билетов на негарантированные перелеты

"Компания в этом году оборудует доступом в интернет 16 своих среднемагистральных самолетов из семейства Airbus A320 (сейчас в парке 105 таких машин). У перевозчика нет планов оборудовать доступом в Сеть все имеющиеся сейчас в парке самолеты", — отметили в пресс-службе "Аэрофлота". На это авиакомпания может потратить почти 8 млн долларов.

За интернет в самолете пассажиру придется заплатить от 5 до 25 долларов. Средняя скорость передачи данных будет составлять около 10 мб/с. Вопрос выхода в Сеть в полете также прорабатывают авиакомпании Utair и "Уральские авиалинии".