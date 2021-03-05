МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Предложение об исключении из цены билета — тарифа за авиаперелёт — стоимости регистрации в аэропорту, о которой на самом деле пишут в пятницу, 5 марта, СМИ, не обсуждается. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал представитель компании "Аэрофлот" Михаил Демин. В России предложили ввести платную регистрацию в аэропортах

Напомним, ранее в пятницу "Известия" со ссылкой на источники сообщили, что в России предлагают ввести сделать услугу регистрации в аэропортах платной. Такое предложение в Минтранс направил крупнейший авиаперевозчик страны "Аэрофлот".По данным издания, это предложение было рассмотрено Росавиацией.

"Сегодня инициатива не обсуждается. Речь шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой, все больше людей пользуются онлайн-регистрацией", — прокомментировал Демин.

Он добавил, что для пассажиров авиакомпании-лоукостера потенциальное снижение тарифа на перевозку даже на 150 рублей для тех, кто предпочитает регистрироваться онлайн, важно. Это полностью соответствует мировой практике.

"Для полносервисных же компаний, таких, как "Аэрофлот", регистрация на стойке – часть обычного сервисного цикла, для них инициатива не актуальна, не рассматривалась и не рассматривается", — подытожил представитель авиаперевозчика.