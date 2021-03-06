КЕМЕРОВО, 6 мар — ПРАЙМ. Глава кабмина Михаил Мишустин попросил ускорить работу по подготовке документов по развитию БАМа и Транссиба для наращивания объема перевозок угля. Мишустин подписал программу развития Кузбасса на 55 миллиардов рублей

В субботу премьер провёл в Кемерово совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кузбасса. Он уточнил, что для увеличения на 30% объема вывоза угольной продукции из Кемеровской области предстоит расширить две железнодорожных магистрали — Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб.

"Их пропускная способность, особенно на отдельных участках, конечно, пока оставляет желать лучшего. Необходимо проложить новые пути, провести реконструкцию станций, усилить энергоснабжение", — добавил глава кабмина.

Он подчеркнул, что необходимо максимально оперативно разработать поквартальный график реализации этапов строительства этих двух магистралей с показателями пропускной и провозной способности, а также предельного веса грузового поезда по основным участкам.

"Тогда мы сможем сделать абсолютно четкий план, на который смогут ориентироваться не только сами железнодорожники, но и бизнес, регионы — все те, кто заинтересован в развитии своих проектов вокруг или благодаря БАМу и Транссибу. Коллеги, прошу вас ускорить эту работу, чтобы в максимально сжатые сроки мы подготовили все решения и доложили об этом президенту. Это должен быть предельно конкретный документ с жёсткими сроками по каждому участку", — обратился Мишустин к участникам заседания.Он отметил, что первый этап модернизации этих двух веток планируется завершить уже в текущем году.

"Суммарно будет построено около 670 километров путей. На втором этапе — более 1300 километров. В целом до 2024 года объем финансирования, включая средства на инфраструктуру для транзита и контейнеров, составит около 780 миллиардов рублей", — добавил премьер, говоря о развитии БАМа и Транссиба. Путин провел совещание по развитию угольной отрасли

Между тем, министр транспорта РФ Геннадий Савельев заявил, что Минтранс подготовил проект распоряжения правительства РФ об утверждении этапов строительства и параметров расширения БАМа и Транссиба до 2024 года, в ближайшее время направит документ в профильные ведомства на согласование.

"Нами уже 3 марта текущего года совместно с РЖД подготовлен проект распоряжения правительства РФ об утверждении этапов строительства и параметров расширения БАМа и Транссиба в поквартальной разбивке до 2024 года включительно", — сказал Савельев на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кузбасса под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

Он добавил, что сейчас идет работа над приложением к распоряжению, которое будет включать параметры пропускной и провозной способности, а также предельной средней массы грузового поезда до и после реализации проекта.

"Завершить эту работу планируется 11 марта, после чего мы его направим на согласование в профильные федеральные органы для внесения в правительство РФ на утверждение", — добавил он.