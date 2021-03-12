МОСКВА 12 мар — ПРАЙМ. Росавиация на фоне пандемии коронавируса наблюдает незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных российских авиакомпаний, но признаков банкротств не отмечает, сообщил журналистам глава ведомства Александр Нерадько. "Аэрофлот" отчитался об убытке в 2020 году по МСФО

"Мы наблюдаем незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных авиакомпаний… Признаков банкротства у какой-либо авиакомпании в настоящее время не отмечаем. Да, наблюдаем ухудшение отдельных показателей. Но я думаю, предполагаю, никто не объявит себя банкротом. Наоборот, все как-то сконцентрировались, сгруппировались и готовы продолжать работу в складывающейся ситуации", — сказал Нерадько.

Он отметил, что кредиторская задолженность авиакомпаний растет. "Но это же не только у авиакомпаний происходит, а у всего авиационного сообщества… Все находятся в одинаковой ситуации. Не видим пока кого-то, кто хотел бы сейчас обанкротить какую-нибудь авиакомпанию или какой-нибудь аэропорт. Наоборот, отмечаем сплоченность", — отметил глава Росавиации.

"Понятно, все взаимосвязано. Ну начнете вы банкротить авиакомпанию из-за лизинговых платежей, условно говоря. Ну хорошо, куда вы денете потом этот самолет, вот в нынешней ситуации, когда сокращаются объемы перевозок? Поэтому все участники авиационного сообщества, все субъекты находятся в одинаковой ситуации. Отмечаем взаимопонимание, отмечаем, что все считают, что должны совместными усилиями выходить из этой ситуации", — добавил он. Агрегаторы предупредили о росте цен на авиабилеты

Между тем, убыток российских авиакомпаний на фоне пандемии коронавируса за 9 месяцев 2020 года составил 102,1 миллиарда рублей против убытка в 38,8 миллиарда рублей за весь 2019 год. Доходы авиакомпаний за этот период составили 739,4 миллиарда рублей, а расходы — 841,5 миллиарда рублей.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в начале декабря прошлого года сообщала, что операционные убытки российских авиакомпаний по итогам 2020 года могут достигнуть 200 миллиардов рублей.