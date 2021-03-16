МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В марте перевозчики столкнулись с подорожанием авиационного керосина. Это следует из прейскурантов двух топливозаправочных операторов — "Лукойл-Аэро" и "Базового авиатопливного оператора", сообщают "Известия".

Такая ситуация может отразиться на цене билетов, сообщил представитель авиакомпании Red Wings.

Скачок цен подтвердили представители "Уральских авиалиний" и Smartavia. "Аэрофлот" с 10 марта уже повысил стоимость топливного сбора на 150 рублей в эконом-классе, на 225 рублей — в комфорт и на 300 рублей в бизнес-классе.