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2021
https://1prime.ru/transport/20210316/833240603.html
В России могут подорожать авиабилеты
Транспорт
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В марте перевозчики столкнулись с подорожанием авиационного керосина. Это следует из прейскурантов двух топливозаправочных операторов — "Лукойл-Аэро" и "Базового авиатопливного... ПРАЙМ, 16.03.2021
новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В марте перевозчики столкнулись с подорожанием авиационного керосина. Это следует из прейскурантов двух топливозаправочных операторов — "Лукойл-Аэро" и "Базового авиатопливного оператора", сообщают "Известия".
Такая ситуация может отразиться на цене билетов, сообщил представитель авиакомпании Red Wings.
Скачок цен подтвердили представители "Уральских авиалиний" и Smartavia. "Аэрофлот" с 10 марта уже повысил стоимость топливного сбора на 150 рублей в эконом-классе, на 225 рублей — в комфорт и на 300 рублей в бизнес-классе.